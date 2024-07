Milano Marittima pino di 18 metri crolla in strada nella rotonda 1 Maggio | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)(Ravenna), 16 luglio 2024. Poco prima dell’alba di oggi, a1°, un esemplare didomestico dell’altezza di oltre 18e di un’ottantina d’anni di età, è improvvisamenteto a terra, finendo la sua caduta su un altrodomestico e su un lampione. Fortunatamente non si è registrato il coinvolgimento di persone. Le squadre operative delle due ditte appaltatrici e del servizio comunale sono prontamente intervenute provvedendo in modo congiunto all’eliminazione della vegetazione e ripristinando in brevissimo tempo il traffico veicolare e pedonale. “Gli eventi metereologici estremi fra cui anche le ondate di calore – ha spiegato l’assessore al Verde del Comune di Cervia, Federica Bosi – possono provocare danni e cadute agli alberi, come probabilmente in questo caso. Per fortuna non sono state coinvolte persone e auto.