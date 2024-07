Concessioni edilizie Matera | Ok ad emendamento per risolvere problema

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Lo definisce "un primo, importante passo verso la risoluzione di unatica che interessa migliaia di cittadini". Il senatore Domenico(FdI) annuncia l'approvazione a Montecitorio di un, da lui "fortemente voluto", per "sanare dal punto di vista ambientale-paesaggistico lo status di quegli immobili che hanno ricevuto permesso a costruire fino al 12 Maggio 2006". La data è quella di entrata in vigore della norma che ha espressamente vietato tale pratica, relativa alle cosiddette autorizzazioni paesaggistiche postume. Nel decennio 1985-1995, in migliaia di casi gli Enti comunali di aree sottoposte a vincolo ambientale, nel rilasciare permessi per costruire, omettevano di chiedere alla competente Soprintendenza il relativo parere paesaggistico.