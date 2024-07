Bitcoin in rally | si scommette su Trump Presidente

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Ile le altre crypto-valute proseguono ilavviato ne weekend, dopo l’attentato a Donald, che ha alimentato le attese di una rielezione dell’examericano per un secondo mandato. Mandato che è sempre più probabile di fronte alle incertezze palesate dal rivale Biden e dopo che la convention repubblicana di Milwaukee ha approvato formalmente la nomination di Donaldalla Casa Bianca, affiancandogli come vice James David Vance, un ex venture capitalist considerato a favore dei ricchi e dei mercati finanziari, un uomo di origini modeste che incarna bene il concetto di American Dream. Il tycoon, ora affiancato da un uomo d’affari che alcuni considerano un suo “clone”, è sempre stato complice con il settore degli asset digitali e, quindi, la sua rielezione avvantaggerebbe molto le valute digitali, con regole meno stringenti di quelle attuali.