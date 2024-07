Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 16 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

16 luglio 2024: una nuova e sorprendente puntata sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Beautiful: la trama di oggi, 16 luglio

Bill assicurerà a Sheila di non aver alcun dubbio sulla loro relazione e di non essersi fatto intenerire o condizionare dall'incontro con Liam. Il magnate le prometterà di starle accanto e di mantenere saldo il loro rapporto ma lei dovrà essergli fedele in ogni modo. Thomas intanto cercherà di convincere Brooke di essere cambiato e di volere solo il bene dell'azienda e della Hope for The Future. Il giovane le prometterà di non avere secondi fini.