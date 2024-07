Inside Out 2 continua il suo dominio al botteghino raggiunge quota 135 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Dopo un weekend di apertura spettacolare, l’attenzione si è concentrata suOut 2 e sul suo percorso impressionante al. Mentre Cattivissimo Me 4a ottenere risultati positivi, èOut 2 a rubare la scena con un nuovo traguardo straordinario: il film d’animazione ha superato i 1,35dia livello globale. Con questo risultato,Out 2 si posiziona ora come il quarto film d’animazione di maggior incasso di tutti i tempi, oltre a essere il 17° film di maggior incasso in assoluto. Sta per superare il film del 2023 The Super Mario Bros. Movie, consolidandosi ulteriormente tra i grandi successi cinematografici degli ultimi anni.Out 2 Diventa il Quarto Film d’Animazione di Maggior Incasso di Sempre Attualmente, la classifica dei film d’animazione di maggior incasso vede: Il Re Leone (2019) – $1,663,484,392 Frozen II – $1,453,683,476 Il film di Super Mario Bros.