Cdp c’è il nuovo consiglio di amministrazione Confermati presidente e a d cinque donne nel board allargato a 11 membri

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al quinto tentativo Cassa depositi e prestiti (il braccio finanziario del ministero dell’Economia da cui è partecipata all’82%) è riuscita a trovare la quadra per il rinnovo deldi. Al vertice due conferme: Giovanni Gorno Tempini rimanee Dario Scannapieco resta amministratore delegato. I consiglieri sono Matilde Bini, Maria Cannata, Stefano Cuzzilla, Luisa D’Arcano, Francesco Di Ciommo, Luigi Guiso, Giorgio Lamanna, Valentina Milani, Flavia Mazzarella. Il Cda è statoad 11, un escamotage che ha consentito di aumentare la presenza di(5) nel rispetto delle indicazioni sulle quote di genere. Cdp, non essendo quotata, non ha vincoli in tal senso ma il segnale, di un’entità sostanzialmente statale, sarebbe stato pessimo.