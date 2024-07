LIVE Djokovic-Alcaraz 2-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | dominio dell’iberico nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-2! Con la prima vincente al centro, lo spagnolo si aggiudica un primo set dominato, dopo il game d’apertura da 14? in cui ha ottenuto il primo dei due break del parziale. 40-30 Clamoroso rovescio stretto del serbo, sulla riga. 40-15 Affossa in rete il dritto. 30-15 Dritto lungolinea vincente di. 15-15 Doppio fallo (1°). 15-0 Prima vincente. 2-5 Con la seconda al corpo. Prima volta che tiene il servizio a zero. 40-0 Non controlla il rovescio l’iberico. 30-0 Tira la seconda, gestisce con un miracolo la volèe difficile proposta dal rivale e chiude facile. 15-0 Servizio slice e dritto. 1-5 Ace (3°). A-40 Altro errore dida fondo, con il dritto.