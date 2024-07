L’attentato a Trump e la seconda guerra civile americana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di domenica 14 luglio 2024) Il tentato omicidio di Donald, l’assassinio di un suo elettore e il ferimento di altre due persone, eseguiti dal ventenne della Pennsylvania Thomas Matthew Crooks, non sono un episodio isolato in un dibattito pubblico meritevole di essere considerato democratico e ammodo. In America c’è in corso da tempo unaa bassa intensità, cominciata con la ribellione populista dei Tea Party contro l’establishment repubblicano negli anni di George W. Bush e quella radicale di Occupy Wall Street contro il mondo democratico negli anni di Barack Obama. Il movimentoiano Maga, i picchiatelli del complotto QAnon, la radicalizzazione antifa degli ultimi tempi sono figli naturali di quella stagione. Ci sono diversi libri che raccontano bene tutto ciò, ma segnalo soprattutto “La tempesta è qui” di Luke Molgelson, edito in Italia da Orville Press, e “Insurrezione” di Robert Kagan che uscirà dopo l’estate per Linkiesta Books.