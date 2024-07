Certificato di nascita di Lilibet Diana contiene un dettaglio inaspettato

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di domenica 14 luglio 2024) Harry e Meghan sono stati comprensibilmente molto restrittivi nel mostrare la loro figliaal mondo. Il pubblico non ha visto molto della bambina di un anno, poiché i genitori sono stati molto restrittivi nel pubblicare foto dei loro due figli online.ha visitato il Regno Unito una volta, incontrando la defunta Regina Elisabetta e suo nonno Re Carlo. Harry e Meghan hanno scelto di rinunciare ai titoli di Sua Altezza Reale quando hanno lasciato la Famiglia Reale. Tuttavia, suldidi, è emersa la verità assoluta su come desiderano chiamarsi. In parole povere, sembra che qualcuno non abbia detto la verità Neil Mockford/GC ImagesIl 4 giugno 2021, il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la fantastica notizia delladella figlia