Centro Valle Intelvi nasconde l’mdma in una lattina | spacciatore scoperto dai cani anti-droga

(Di domenica 14 luglio 2024)(Monza), 14 luglio 2024 – Un ventiduenne residente a Monza è stato arrestato sabato sera adalla Guardia di finanza di Menaggio e della Tenenza di Oria, che stava svolgendo controllicon l’unità cinofila di Ponte Chiasso. In auto, nascosti in unaper bibite con un doppiofondo, aveva diversi qutativi di mdma, tra polvere, pasticche e cristalli. A casa aveva inoltre altri qutativi della stessa: in tutto circa 25 grammi in polvere, 30 pasticche e 20 grammi di cristalli, oltre a materiale per il confezionamento. Ora si trova in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida. .