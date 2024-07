Attentato a Trump da Shinzo Abe a Rabin fino a Fico | gli altri leader vittime di un attacco

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – Dal presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, ucciso in unil 22 novembre 1963 a Dallas, aAbe, l'ex primo ministro giapponese ucciso nel luglio 2022 in pieno meeting,a Yitzhak, ucciso il 4 novembre 1995 al termine di una manifestazione in supporto agli accordi di Oslo. Da L'articolo, daAbe a: glidi unproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .