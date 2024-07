Wimbledon 2024 | Paolini sfiora il titolo ma Krejcikova trionfa in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Jasminesi è fermata inndo unstorico per il tennis italiano. La tennista nata a Castelnuovo di Garfagnana ha ceduto il passo a Barboraincon il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, guadagnandosi la corona dei Championships succedendo alla connazione Marketa Vondrousova. L’azzurra è arrivata a un passo dal primoSlam in carriera alla secondadisputata, sebbene si sia arresa soltanto dopo tre duri set all’ultimo atto del torneo sull’erba di Londra; nonostante ciò, dopo queste due settimane da sogno, Jasmine occupa la posizione numero 5 del ranking mondiale. Ulteriore consacrazione, invece, per la ceca, a sua volta protagonista di un percorso notevole a Londra: la specialista nel doppio ha portato a due il suo bottino di titoli Slam in singolare, dopo essersi già affermata nel recente passato al Roland Garros.