Welfare generativo e 2 0 visioni per l?Italia

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – Immaginate un?Italia dove ilnon è solo una rete di sicurezza, ma un compagno di vita che ci accompagna in ogni fase dell?esistenza, dalla nascita alla vecchiaia, capace di adattarsi alle nostre esigenze e di supportarci in ogni fase della nostra esistenza. Questo è solo uno degli scenari emersi durante l?evento Adnkronos Q&A ?La cura delle persone?, svoltosi oggi nella sede romana dell?agenzia di stampa, dove si è discusso di previdenza, politiche sociali e gestione demografica con un approccio innovativo e lungimirante.Gabriele Fava, presidente dell?Inps, insieme a Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Massimiliano Maselli, assessore ai Servizi Sociali, Disabilità e Terzo Settore della Regione Lazio, hanno offertocomplementari per ridefinire il futuro delin Italia.