Articoli di fantascienza parlano di abuso di alcol e droghe faccio chiarezza Devono valutare se posso fare dj set questa estate | Fedez parla dall’ospedale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una flebo attaccata al braccio, ma in piedi e in grado di poter interloquire serenamente con i suoi follower. Cosìè apparso in una story sul suo profilo Instagram dopo il ricovero in ospedale, documentato in tempo reale dal rapper stesso. Dopo rumors sui motivi che lo hanno riportato in una stanza d’ospedale, ci pensa il diretto interessato a sgomberare il campo dagli equivoci: “Voglioun chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendobasati sulladi un miodi, e non è assolutamente così”.si trova al Policlinico di Milano dove è stato ricoverato per “l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere ed emorragie interne.