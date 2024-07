Palmer esorta l’Inghilterra a finire il lavoro contro la Spagna in finale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 22:09:25 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Colehatoa “il” e cambiare la propria vita per sempre vincendo domenica ladi Euro 2024la. I Tre Leoni si sono assicurati la seconda apparizione consecutiva in unaeuropea con una entusiasmante vittoria per 2-1i Paesi Bassi in semimercoledì.è entrato dalla panchina per fornire l’assist al gol della vittoria del sostituto Ollie Watkins al 90° minuto a Dortmund. Il traguardo. Il boato. I festeggiamenti. foto.twitter.com/y8S6lmrcOf — Inghilterra (@Inghilterra) 11 luglio 2024 Un appuntamento con il destino attende domenica gli uomini di Gareth Southgate a Berlino, dove cercheranno di assicurare alla squadra maschile la prima vittoria in un torneo importante dal 1966.