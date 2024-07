L’incerto futuro della candidatura di Biden Gli scenari di Graziosi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Continua a restare in bilico ildi Joe. Il presidente ha, sì, ricevuto formalmente il sostegno dei leader democratici di Senato e Camera, Hakeem Jeffries e Chuck Schumer. Tuttavia le crepe in seno all’Asinello stanno aumentando. Sette deputati dem hanno chiesto esplicitamente un passo indietro del presidente, mentre vari altri hanno espresso dubbi sulle sue chances di rielezione. Anche il sostegno da parte dell’ex SpeakerCamera, Nancy Pelosi, appare tutt’altro che granitico. “Spetta al presidente decidere se candidarsi. Lo stiamo tutti incoraggiando a prendere questa decisione. Perché il tempo stringe”, ha affermato. La situazione non migliora al Senato. “deve rivalutare se è il candidato migliore per farlo.