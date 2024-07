Carlo Gussalli Beretta ha pubblicato il selfie a tre sul suo profilo Instagram

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’amore tra Melissa Satta eva a gonfie vele. E dopo le presentazioni alle rispettive famiglie e le paparazzate, la coppia ora non si nasconde più. Tanto che il nipote del fondatore della fabbrica d’armiha postato sul propriofoto e video delle vacanze di coppia. E anche il primo scatto di famiglia:, Melissa Satta e Maddox (il figlio che lei ha avuto da Kevin Prince Boateng) per la prima volta insieme. Melissa Satta, la festa di compleanno è più dolce se al suo fianco c’è Matteo Berrettini X Leggi anche › La calda estate di Melissa Satta cona Forte dei Marmi Melissa Satta, il nuovo fidanzato èNel postha scritto semplicemente «so far too good» (finora troppo bello), che ricorda da vicino anche l’espressione idiomatica «so far so good», che vale sia per indicare che finora non ci sono stati problemi, sia per augurarsi che la buona sorte prosegua.