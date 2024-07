Tentata estorsione con minacce e botte arrestati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Guastalla (Reggio Emilia), 10 luglio 2024 -di morte e violenza a due loro connazionali per estorcere denaro. E una delle vittime, rifiutandosi di pagare, sarebbe stato aggredito e ferito, riportando traumi guaribili in cinque giorni. Tre gli indagati: si tratta di un uomo di 37 anni e due giovani di 24 anni residenti tra la Bassa Reggiana e Mantovana. I tre indagati sono stati denunciati per. Per il 37enne e uno dei giovani è stata applicata la custodia cautelare in carcere, mentre il terzo è stato colpito dall’obbligo di dimora a Viadana, nel Mantovano, dove risiede. Provvedimenti eseguiti daidella compagnia di Guastalla. Secondo le indagini, i presunti estorsori avrebbero avviato la loro attività già un anno fa, pretendendo da una delle vittime il pagamento di duemila euro.