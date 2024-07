Pallanuoto femminile Tolentino conquista l’A2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Le ragazze dellatornano in A2 dopo due stagioni in “cadetteria”. La formazione di coach Caproli hato uno dei due pass disponibili nel girone play off disputato ad Avezzano. Prima si è sbarazzata della squadra di Imperia (14-2), poi ha superato (11-4) la Fondazione Bentegodi di Verona. Ininfluente la sconfitta (12-10) contro la Vis Nova Roma. Le “capitoline” hannoto l’altro posto per. La soddisfazione è stata enorme in casa tolentinate e ha compensato in parte l’amarezza per la retrocessione in C della squadra maschile. "Dopo aver militato a lungo nella massima serie prima del Covid - dice Mario Foglia, il dirigente della Npn- abbiamo fatto un paio di buone stagioni anche dopo, ma poi siamo scesi in B.