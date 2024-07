Napoli | PSG chiede uno sconto di 20 milioni per Osimhen Spinazzola ed altro a Radio Goal

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 luglio 2024) Cannavo: “Se è vero che il PSG ha chiesto unodi 20suio lo cederei lo stesso se fossi in De Laurentiis. Anche per 100 mln lo cederei perchè tenerlo a quelle cifre d’ingaggio può essere un problema” Cannavo, Stendardo, De Maggio, Bonetto, Calemme, Calvano, Mezzogiorno, Durante e Balzarini sono intervenuti asulle frequenze di Kiss Kissper parlare del, died. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss, ha parlato nel corso di Il Calcio della Sera “Se è vero che il PSG ha chiesto unodi 20suio lo cederei lo stesso se fossi in De Laurentiis. Anche per 100 mln lo cederei perchè tenerlo a quelle cifre d’ingaggio può essere un problema.