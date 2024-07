LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | cominciano i primi scatti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.42: All’inseguimento dei due belgi ci sono Maxim Van Gils (Lotta Dstny), Valentin Madouas e Kevin Geniets (Groupama-FDJ) 14.39: Hanno preso improvvisamente un po’ di margine Kobe Goosens (Intermarché – Wanty) e Harm Vanhoucke (Lotto Dstny). 14.35: In gruppo si ride e si scherza, con alcuni ciclisti che fingono anche degli. 14.30: Adesso in testa al gruppo ci sono gli uomini della UAE Team Emirates di Tadej Pogacar. 14.26 In testa al gruppo il duo svizzero formato da Bissegger e Dillier. 14.24 150 chilometri all’arrivo. 14.21 Adesso però il plotone ha alzato il ritmo, si viaggia a quasi 50 km/h. 14.18 La media della prima ora, per essere stata completamente pianeggiante, sarà una delle più basse degli ultimi anni.