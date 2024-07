Ha abusato di quattro bambini | condannato maestro di religione di una scuola materna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Dovrà scontare 6 anni e otto mesi di carcere per violenza sessuale aggravata nei confronti ditra i 4 e i 5 anni. Era il lorodiin unadi Milano e li ha molestati più volte, fino a quando non è stato scoperto grazie alle videocamere installate nel plesso. Per l’insegnante la giudice per l’udienza preliminare Angela Minerva – il processo si è svolto con rito abbreviato grazie al quale l’uomo ha ottenuto lo sconto di un terzo della pena – ha stabilito anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori e dell’obbligo di comunicare i suoi spostamenti e la sua residenza per due anni. La pm Rosaria Stagnaro aveva chiesto una pena di 9 anni per il35enne, i cui abusi erano stati documentati grazie al lavoro del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale di Milano, con la collaborazione delle altre maestre e dei Servizi educativi del Comune.