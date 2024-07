Fabiola Cimminella domani a ‘Fuorigioco Speciale Dimaro’

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 9 luglio 2024)inviataa Dimaro sulle tracce del Napoli. A‘ Su Tele A (n.13 dgt) da mercoledì 10 luglio, a partire dalle 21.15, va in onda “FuorigiocoDimaro”, spin-off di Fuori gioco con una nuova produzione. Parterre ricco guidato dall’inedita coppia formata da Gianluca Gifuni econ gli inviati di alcuni quotidiani nazionali. Tanti nomi: dall’ex portiere Salvatore Soviero a mister Enzo Montefusco, passando per il campione del mondo Ciccio Graziani. Ma anche ospiti a sorpresa di assoluto spessore, in grado di regalare appassionanti e appassionati spunti di riflessione e commenti sul mondo del calcio. Un programma di sicuro interesse per i football lovers.PROTAGONISTA SU TELE A La showgirl napoletana è un volto già noto ai telespettatori: durante la stagione calcistica ha seguito il campionato con interviste ai protagonisti.