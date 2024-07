Bimbo sbalzato dal seggiolino genitori condannati per la morte del piccolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Rimini, 9 luglio 2024 – Secondo gli inquirenti, non avrebbero correttamente allacciato ilsu cui viaggiava loro figlio, ilAmir, di soli due anni. A quattro giorni di distanza dal tragico incidente in cui era rimasto coinvolto nel marzo del 2019, in via Coriano, all’altezza del ristorante ‘Il Quartino’, il cuore del bambino aveva smesso per sempre di battere. Da oggi, questa convinzione della Procura è anche quella del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, che ha infine condannato proprio per l’accusa di omicidio colposo in concorso loro imputata, da chi indagò sulla tragedia di via Coriano, il papà e la mamma delAmir. L’uomo di 49 anni che si trovava alla guida della Golf coinvolta nello schianto e la sua compagna di 34 anni, difesi dall’avvocato Maria Rivieccio e Stefano Cecchetti, sono statia dieci mesi e 20 giorni di reclusione ciascuno, mentre il Tribunale ha inferto una pena di un anno e 4 mesi per la 25enne riminese, difesa dall’avvocato Piergiorgio Tiraferri, che invece il giorno dell’incidente si trovava al volante della Punto che ormai cinque anni fa aveva perso il controllo, invadendo secondo le ricostruzioni di allora la corsia opposta di via Coriano dove stava transitando in quel momento la Golf a bordo della quale si trovava ilAmir.