Wimbledon 2024 Jannik Sinner | Mi aspetto match diverso dagli altri con Medvedev Tennis italiano | più siamo e meglio è

(Di lunedì 8 luglio 2024) Un altro quarto di finale per, l’ennesimo della sua stagione. Battuto Ben Shelton in tre set, il numero 1 al mondo è di nuovo tra i migliori otto died ha già in mente di puntare ad un ulteriore passo, confermare la semifinale dello scorso anno. Di fronte a lui però ci sarà Daniil, che vorrà riscattarsi dopo le cinque sconfitte in fila. “Sarà una partita difficile – afferma Jamnik in conferenza stampa – Lui sta giocando molto bene sull’erba, sta servendo e rispondendo bene. Lui è un giocatore che tiene sempre bassa la pallina, sarà una partita molto tattica, fisica, con scambi lunghi. Vedremo come imposteremo la partita, abbiamo una giornata in cui posso prepararmi e proveremo certe cose sul campo di allenamento“.