Tutti nel cortile fra Marquez e Bach

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Aldel Melograno (presso l’Istituto Venturi in via dei Servi 21) prendono il via le serate speciali del festival "L’Altro suono" del teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena. Giovedì 11 luglio, nel decennale della morte di Gabriel Gracia, "L’odore delle mandorle amare", una lettura musicata tratta da "L’amore ai tempi del colera", con l’attore Alessio Vassallo (nella foto) e la chitarra di Giacomo Bigoni che eseguirà brani del repertorio sudamericano. Domenica 14, poi, l’Italian Saxophone Quartet, guidato da Federico Mondelci, spazierà dalla celebre aria "Sulla quarta corda" dialle Sonate di Gioachino Rossini, dalla Spagna di Pedro Iturralde al jazz di George Gershwin e Scott Joplin.