LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Consonni brucia in volata Kopecky! Longo Borghini rimane in rosa

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.33 Ecco la top-10 dellaodierna. 1Chiara UAE Team ADQ 2:41:58 2Lotte Team SD Worx – Protime 0:003 BALSAMO Elisa Lidl – Trek 0:00 4 SIERRA Arlenis Movistar Team 0:00 5 DE ZOETE Mylène CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team 0:00 6 LE COURT Kimberley AG Insurance – Soudal Team 0:007 ZANARDI Silvia Human Powered Health 0:008 BORGHESI Letizia EF Education-Cannondale 0:009Elisa Lidl – Trek 0:00 10 SCHWEINBERGER Kathrin CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team 0:00 14.32 Ovviamenteindosserà nuovamente la magliaanche nella giornata di domani, anche seha guadagnato 6? sull’azzurra grazie agli abbuoni. 14.30 Podio completato da Elisa Balsamo, che riesce are Sierra per la terza posizione.