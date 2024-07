Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria rispetto aldelle europee del 9 giugno scorso L'ultimoo è: Swg per Tg La7 del 8 luglio 2024 FdI - 29,2% (+0,2% rispetto al 1 luglio) Pd - 23,3% (-0,3%) M5S - 10,6% (+0,3%) FI - 8,5% (=) Lega - 8,4% (-0,3%) ASV - 7% (=) Azione - 3,4% (10,1%) IV - 2,1% (+0,2%) Quorum per Sky Tg24 del 2 luglio FdI - 29,2% ( rispetto al 26 giugno +0,4%) Pd - 24% (-0,1%) M5S - 9,6% (-0,4%) FI+Moderati - 9% (-0,6%) Lega - 8,1% (-0,9%) Avs - 6,9% (=) Azione - 3,7% (+0,3%) Ipsos per Corriere della Sera del 29 giugno FdI - 28,1% (-0,7% rispetto al 9 giugno) Pd - 22,8% (-1,3%) M5S - 12,5% (+2,5%) FI - 8,5% (-0,4%) Lega - 8,8% (-0,2%) AVS - 6,2 (-0,5%) Azione 2,5% (-0,8%) Tecné per RTI del 25 giugno FdI - 29% (-0,4% rispetto al 18 giugno) Pd - 24,3% (-0,1%) FI + Noi Moderati - 9.