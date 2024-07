Temptation Island 11 due tentatrici hanno litigato per Lino Giuliano? Lui lo sta raccontando a tutti il retroscena

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 7 luglio 2024) Siamo ancora alla seconda puntata dima già il reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia ha già IL protagonista. Ovvero quel personaggio che – nel bene e nel male, amato o odiato – rende la trasmissione ancora più movimentata e, perché no, anche ricca di quel trash che tanto aspettavamo! Stiamo parlando (ovviamente!) di, il fidanzato che non appena entrato nel villaggio ha fatto vedere di che pasta è fatto, a che punto potrebbe essere la cottura e anche quanti bei “manicaretti” potrebbe regalarci puntata dopo puntata. E tutto ciò con grande gioia dei telespettatori che ogni estate non vedono l’ora che arrivicome acqua nel deserto, dopo le soporifere edizioni di Gf e Isola.ha scelto di partecipare al programma insieme alla fidanzata Alessia Pascarella.