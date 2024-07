Acccoltellato nella notte Grave e senza documenti | mistero su un giovane ferito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Prima dovrà superare le conseguenze delle ferite, poi spiegare chi è e come mai è stato trovato in una pozza di sangue nel cuore dellacolpito da diverse coltellate. Il riferimento va al, di origini straniere dalle prime risultanze, che si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Circolo di Varese dove è stato portato alle prime di ore di sabato dai mezzi di soccorso. È privo di qualsiasi documento identificativo tanto che al momento di lui si sa solo che è stato ritrovato con diverse ferite da coltello in via Fratelli Rosselli. L’allarme è scattato intorno a mezzaquando alcuni passanti (che stavano rientrando a casa) hanno notato una persona a terra vicino all’ingresso dell’area verde. Avvicinandosi hanno subito visto il sangue e hanno chiamato il numero unico delle emergenze.