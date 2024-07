LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERAREDE13.20 Qualche problema in gruppo, una piccola caduta nel tratto di trasferimento. Rimandato il via. 13.19 Infatti i big sono già nella prima parte del gruppo e c’è tensione per questa prima parte di gara. 13.17 Altro problema importante: la pia. Bisogna stare molto attenti. 13.15 Potrebbe esserci una gran battaglia per la ricerca dell’attacco giusto nella prima fase. 13.12 Tanti dubbi sullo schema tattico odierno: andrà via la fuga o ci sarà una nuova volata? 13.10 In programmala frazione di 183,4 km da Semur-en-Auxois a Colombey-les-Deux-Eglises, con 2400 metri di disllo che si faranno sentire. 13.07 I corridori sono appena partiti per il tratto di neutralizzazione.