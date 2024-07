Clelia Ditano c’è un indagato I funerali della ragazza caduta nel vano ascensore e il gesto che commuove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Fasano (Brindisi), 6 luglio 2024 – Ora c’è unnell’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di, la 25enne di Fasano (Brindisi) precipitata neldell’per oltre 10 metri. La porta si è aperta (inspiegabilmente) ma la cabina non era al piano. L’avviso di garanzia da quanto trapela è stato notificato all’amministratorepalazzina di proprietà di Arca Nord Salento. Morte di: quando sarà l’autopsia Morte di: le cose da chiarire Il funerale e ilcheMorte di: quando sarà l’autopsia L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia, che potrebbe svolgersi giovedì prossimo. L’esame dovrà anche rispondere alla domanda: a che ora è morta? Secondo gli elementi raccolti fino a questo momento, lapotrebbe essere precipata nelnella notte tra domenica e lunedì.