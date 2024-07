Affare Hermoso ci sono due problemi per il sì | corsa contro il tempo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 6 luglio 2024) Marioè uno dei nomi su cui sta lavorando il Napoli per la prossima stagione: cidegli intoppi che riguardano l’accordo. Il difensore spagnolo si è liberato dall’Atletico Madrid e ora è uno degli svincolati di lusso: piace a tante big che intendono migliorare il reparto arretrato e per questo motivo il Napoli sta cercando di accelerare per arrivare all’accordo nel minorpossibile. Intanto il Napoli sta provando a chiudere il colpo Buongiorno dal Torino e molto presto dovrebbe esserci la fumata bianca definitiva e la firma sul nuovo contratto. Il Napoli vuole ripartire da una difesa completamente nuova, come richiesto esplicitamente da Antonio Conte che vuole mettere una pezza sugli orrori della passata stagione, con la difesa vero e proprio anello debole del 2023/24.