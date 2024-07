Le news | Panfili sarà invece il vice di Pizzimenti Maggio ieri in sede | Emozionato Haris Louris responsabile scouting

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Ringrazio la Reggiana per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare questa avventura - le prime parole di Matteoin- Ricordo ancora le emozioni provate giocando nello stadio di Reggio due anni fa (con la Fermana, ndr), percependo l’attaccamento dei tifosi". Attaccante esterno classe 2002, è stato preso dalla Pro Vercelli dove ha segnato 12 gol e servito 8 assist in 33 gare. Ha firmato un biennale con opzione per il terzo a favore della Reggiana. Nel frattempo la Reggiana ha ufficializzato Francescoche saranno rispettivamente braccio destro di, oltre ad un passato come ds della Samb, ha sviluppato competenze nell’area manageriale al servizio di Gubbio, Lucchese, Arezzo, prima di collaborare con Salernitana, Perugia, Imolese e Lazio.