Rapina nella sala slot Il primo bandito finisce in cella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Uno dei componenti della banda che, una settimana fa, aveva preso d’assalto in piena notte la“Le Palme” che si affaccia sul tracciato della via Emilia in territorio di Guardamiglio, è finito in manette. Sono stati i carabinieri a fare scattare l’arresto, avvenuto poche ore dopo il gravissimo episodio di cronaca nera. Si tratterebbe, secondo quanto appreso, di un cittadino rumeno trasferito poi in carcere. Ma gli inquirenti non mollano la presa sui complici. Anzi. Le forze dell’ordine stanno indagando per poterli braccare ed inchiodarli alle loro responsabilità. Importanti sono state le immagini della videosorveglianza interna alla maxiche ha ripreso le fasi salienti del blitz, avvenuto attorno alle 3.30 tra il 25 e il 26 giugno.