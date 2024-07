Pnrr Gualtieri | Avanti con i cantieri | ora un piano d’investimento a medio termine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – “Questa delè stata una esperienza positiva che ha mostrato ancora una volta come i Comuni sono un punto di forza nella sfida di realizzare unsenza precedenti sia per l’Europa visto il monte risorse mobilitate, che per il Paese per le caratteristiche degli interventi. Se i Comuni fanno la loro parte, ilriuscirà e il suo successo è nell’interesse di tutti: ora dobbiamo continuare ad essere da stimolo al governo per avere undi investimenti e risorse aper le aree metropolitane e le città”. Così il sindaco di Roma, Roberto, ha aperto i lavori di ‘Missione Italia’, l’appuntamento annuale di Anci dedicato aldi Comuni e Città, in programma oggi e domani, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma.