Traffico Roma del 03-07-2024 ore 16 | 30

(Di mercoledì 3 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità lavori in fascia notturna per la Galleria della Nuova Circonvallazione interna della tangenziale est altezza A24 dalle 22 alle 6 di domani mattina 4 luglio prudenza per la chiusura del tunnel in direzione via Salaria ancora sulla tangenziale est e ricordiamo dal primo luglio la chiusura dello svincolo di via Prenestina in entrata Provenendo da entrambe le direzioni chiusura continuativa per lavori di riqualificazione del tratto di sopraelevata della tangenziale est a causa di uno smottamento chiusa alvia Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese al momento non si conosce la data di riapertura del tratto all’Eur in viale Umberto Tupini in prossimità di viale Europa ramal evento sfilata di moda sulla a Scalea Carlo Mosca dalle 17:30 alle 21:30 chiusa viale Tupini con possibili ripercussioni alin tutta l’aria infine ricordiamo l’avvenuta riapertura di via di Casal del Marmo tra via Trionfale via della Stazione di Ottavia sono terminati i lavori alla gasdotto tutte le notizie sempre disponibili sul sito