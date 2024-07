The Man with 1000 Kids storia vera | il caso e Jonathan Meijer oggi

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dal 3 luglio 2024 è disponibile su Netflix The Man. Si tratta della docuserie che racconta ladi. Il suoha colpito in quanto ha avuto 1.000 figli. Come? Ingannando le donne dichiarando di essere un donatore e di aver avuto così solo qualche bambino. In realtà, la situazione era ben diversa. Questoè diventato una controversia legale e il tribunale olandese ha ordinato adi non essere più donatore, dopo aver scoperto che aveva generato circa 600 figli nei Paesi Bassi. In Australia, alcune mamme dei suoi figli, sono convinte che in realtàpotrebbe averne avuto circa mille. Ma vediamo insieme qual è la. The Man: chi èLeggi anche: Gangs of Galicia è una? Il finale e stagione 2 Leggi anche: The Terminal come finisce:di Nasseri, finale spiegato La docuserie The Mansu Netflix parla di comeè riuscito a ingannare genitori di tutto il mondo.