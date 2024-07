Roma | tuta color celeste sospeso il responsabile e prodotto ritirato dal mercato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ladellaper la nuova stagione con ii della Lazio (bianco enella parte davanti) in accordo con Adidas, è stata ritirata dale ildel lancio del kitdal club giallorosso. Decisione arrivata direttamente dai Friedkin dopo giorni di protesta sui social e nelle radio da parte dei tifosinisti, che non avevano gradito la scelta di una banda biancosulla nuova. Laha così avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Chief Commercial and Brand Officer Michael Wandell, che è stato giàdalle sue funzioni. E a nulla sono valse le spiegazioni dei portavoce Adidas dei giorni scorsi che avevano giustificato la scelta con il richiamo a un simbolo di(nel dettaglio un murale in zona Ostiense).