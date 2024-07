LIVE Paolini-Minnen 0-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

40-40 Gran risposta e dritto in avanzamento! 40-30 Altra prima vincente. 30-30 Con la prima vincente torna pari. 15-30 Gran dritto in controbalzo vincente della belga. 0-30 Lungo il dritto difensivo di. 0-15 Gran risposta di dritto dell'azzurra, che fa il punto con il rovescio successivo. 0-1 Lungo il dritto difensivo di, bene in spinta con il dritto. Break della belga. 30-40 Prima al corpo! 15-40 Errore di dritto di. 15-30 Gran dritto in cross stretto della belga. 15-15 Incoccia la rispostacon il dritto. 15-0 Servizio vincente. Jasmineal servizio 19:38 Ricordiamo che Jasmine ha vinto proprio la settimana scorsa a Eastbourne la prima partita sull'erba in carriera.