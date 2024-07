Caprarica rivela un segreto di Diana | La grande differenza con Kate

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) Ieri Ladyavrebbe compiuto 63 anni e per questo motivo Dario Maltese le ha dedicato la seconda parte di Morning News. In collegamento con il conduttore c’era il più famoso esperto di reali inglesi, Antonio. Lo scrittore ha svelato un aneddoto sulla Spencer ed ha spiegato che era solita scusarsi per la sua ignoranza e ripetere quanto fosse “stupidina”. Poco dopoha anche sottolineato la piùtraMiddleton, che per molti è l’erede naturale di sua suocera.e la piùtra. “Iniziamo a dire la verità, è stataa sedurre Carlo, si è fatta avanti e l’ha corteggiato e l’ha spinto a dichiararsi. Non so nemmeno se fosse innamorata di lui o dell’idea dell’amore.