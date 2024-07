Wimbledon Jasmine Paolini festeggia la prima vittoria sull’erba londinese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024)la suadella carriera a. Nel suo magico 2024 la toscana finalmente riesce a togliere lo zero dalla casella dei successi ai Championships, battendo in due set la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 55 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un’ora e trentasette minuti di gioco. Nel prossimo turno l’azzurra affronterà la belga Greet Minnen, che ha vinto all’esordio contro la britannica Watson. Una partita condita da troppi errori non forzati da parte della toscana (ben trentasei). Sono, invece, trentatré i vincenti della numero sette del mondo rispetto ai dodici della spagnola.ha ottenuto il 69% dei punti con la, mentre ha sofferto troppo con la seconda (39%).