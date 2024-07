Morta Maria Rosaria Omaggio dagli esordi in tv a Oriana Fallaci in Walesa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'attrice e scrittrice romana, famosa per i suoi ruoli al cinema, in tv e a teatro, è scomparsa oggi all'età di 67 anni. È scomparsa oggi a Roma l'attrice, volto conosciuto per le molteplici apparizioni sullo schermo sinanni '70. Una carriera iniziata da giovanissima, a soli 17 anni, nel programma televisivo di Pippo Baudo, Canzonissima. Di origine napoletana,intraprese successivamente la strada della recitazione, calcando diversi palcoscenici e posando anche per Playboy tre volte nel corso della sua carriera, tra il 1976 e il 1982. Una vita sullo schermo Molto attiva in teatro, dove recitò in oltre cinquanta pièce in carriera,è ricordata soprattutto per i suoi ruoli cinematografici.