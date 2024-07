La marea gialla tra passione e tifo | Essere qui un’emozione fortissima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unainvade Bologna. A poco più di un mese dall’onda rossoblù che ha conquistato il centro, questa volta tocca al ciclismo portare entusiasmo e festa all’ombra delle due Torri. Il Tour de France accende Piazza VIII Agosto, dove il Fan Park e la seconda tappa della Grande Boucle hanno il loro epilogo tra due ali di folla festante. C’è il giallo appunto, dei tanti cappellini che richiamano il colore simbolo della grande classica delle due ruote a pedali ma c’è anche tanto rossoblù appunto, con la gente che non ha esitato ad indossare con orgoglio la maglia del Bologna Calcio per sfoggiarla in questo giorno di festa. Tante poi le maglie bianche a pois rossi che richiamano quella del leader della classifica scalatori. E tra la folla anche le hostess de il Resto del Carlino, con gli omaggi a tema ciclistico per i presenti, a partire dai coprisellino ‘griffati’ con la nostra testata.