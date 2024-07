Inside Out 2 | superato il miliardo al box office mondiale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024)Out 2 della Disney Pixar hal’ambita pietra miliare di 1di dollari al botteghino. Con 1.014,8 miliardi di dollari in 19 giorni, è per un film d’animazione più veloce di sempre a raggiungere il, superando il precedente detentore del record, Frozen 2, che ci è arrivato in 25. Solo 11 film d’animazione hannola soglia deldi dollari e, di questi, Disney e Pixar insieme ora ne hanno otto. Diretto da Kelsey Mann, è anche il primo film a raggiungere 1di dollari di incasso nel 2024.Out 2 ha scalato la classifica animata di tutti i tempi in Nord America, ora al quinto posto dopo averToy Story 3 (415 milioni di dollari), Il Re Leone (423 milioni di dollari), Toy Story 4 (434 milioni di dollari) e Shrek 2 ( $ 445 milioni).