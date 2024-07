Cittadinanza onoraria a Saputo c’è il sì del Consiglio comunale di Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Joeysarà bolognese. Un segno di rispetto e riconoscenza nei confronti di quanto fatto per la città attraverso la sua squadra di calcio: ilha approvato all’unanimità (31 voti su 31) il conferimento dellaal presidente del. La proposta era arrivata dal sindaco Matteo Lepore dopo la conquista della Champions League, il culmine di un percorso che ha vistorilevare ilnel 2014. In dieci anni, il chairman ha salvato il club dall’orlo del fallimento, dandogli stabilità in Serie A e infine la possibilità di giocare nella massima competizione europea, facendo sognare una città intera.: “Grande onore e orgoglio" “Ho già avuto modo di ringraziare il sindaco Lepore quando propose il conferimento della”, dichiara Joey, “e oggi estendo il mio ringraziamento a tutto ilche ha votato la proposta all’unanimità.