Tour de France 2024 tappa 1 | le principali statistiche delle salite di giornata

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giugno– La vittoria di Romain Bardet ha tinto di romanticismo ilde, ma il ciclismo moderno vive anche di un rapporto sempre più profondo con la tecnologia: vale per i professionisti, ma anche per gli amatori, che a loro volta si cimentano in sfide nel segno di velocità media, tempi di percorrenza, watt prodotti e frequenza cardiaca, con app come Strava a fare da comune denominatore a questi due mondi. I dati di Strava e i migliori sulleLa1, grazie ai 7 GPM in programma, ha visto gran partegraduatorie dei segmenti riscritta dopo il passaggio della carovana. Il Valico Tre Faggi (12,5 km con una pendenza media del 5,1%) ha premiato Jonas Abrahamsen con un tempo di 31'27'', una potenza di 376 watt e una velocità di 24,1 km/h: seguono Ryan Gibbons (31'29'' di tempo, 366 watt e 24 km/h di velocità), Frank Van Den Broek (32'10'' di tempo, 324 watt e 23,5 km/h di velocità, con una frequenza cardiaca di 167 bpm) e Sandy Dujardin (32'11'' di tempo e 23,5 km/h di velocità).