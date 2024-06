Lautaro Martinez si prende la rivincita! La luce dopo i Mondiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024)si è preso definitivamente lacon la sua Argentina.aveva perso il posto da titolare, ora è pronto a riconquistarlo e lo sta dimostrando in Copa America. PERIODO BUIO – Dal 24 settembre del 2022 con Honduras al 27 marzo con Costa Ricaè rimasto a secco con la maglia dell’Argentina. Lui che prima deiin Qatar era il bomber più prolifico della gestione Lionel Scaloni, lui che veniva visto come il compagno perfetto di Lionel Messi. Proprio El Toro aveva aiutato la Pulce a vincere la Copa America del 2021 in seguito a due finali perse con il Cile. Sembrava esser tornata la, poiha vissuto due anni da dimenticare.– Quel problema alla caviglia gli ha tolto fiducia, anche il posto da titolare.