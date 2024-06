Temptation Island retroscena sulla coppia squalificata | Hanno preso in giro la redazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 29 giugno 2024) Spuntano nuovi dettagli riguardo allada: cosa è accaduto nello specifico Chi sono i due protagonisti diche sono stati squalificati? E soprattutto cosa ha scaturito tale decisione dalla produzione? Nelle scorse ore sono spuntati nuovi dettagli grazie all’ex gieffino e esperto di gossip Biagio D’Anelli, che intervenendo ai microfoni di Turchesando ha aggiornato i fan della trasmissione ripartita giovedì sera su Canale 5, rivelando come i due partecipanti disi sarebbero presi gioco della produzione, che una volta resasi conto di quanto stava accadendo non ha potuto fare altro che allontanare entrambi dal programma: “Questi due sono stati scoperti e arrivati lì in Sardegnatrovato una produzione seria che ha detto loro ‘Dovete andare via’.