Perde il controllo dello scooter e si schianta19enne muore nel Casertano

(Di sabato 29 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 19 anni è morto nella notte ad Aversa (Caserta) a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto losu cui viaggiava. La tragedia è avvenuta in via Salvo D’Acquisto. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane avrebbe urtato alcune catene che delimitavano il piazzale di un supermercato,ndo ildel mezzo prima di finire violentemente sull’asfalto: il giovane è morto sul colpo. Sono in corso indagini per verificare se il 19enne abbia fatto tutto da solo o se si sia scontrato con un altro mezzo prima dire il. Per questo i carabinieri stanno analizzando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’incidente.